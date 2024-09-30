За сколько лет окупается квартира в Уфе, если сдавать ее в аренду?

Особенности исследования: окупаемость вычислялась путем деления стоимости недвижимости на годовой доход со сдачи, а доходность – как обратное число этого показателя. Для расчета было предположено, что новая квартира сдается круглый год без простоев, также не учитывались расходы на ремонт, содержание и на поиск арендатора, налоги и так далее, то есть реальная доходность будет еще ниже.

Исследование показало, что наиболее выгодно покупать квартиру под сдачу сейчас в Ижевске, где доходность достигла 8,7% годовых, а окупаемость – 11,5 года. Также высокие показатели продемонстрировали квартиры в Череповце (8,6% и 11,6 года) и Астрахани (8,5% и 11,7 года).

Наименьшую доходность показал Белгород и Москва, где квартиры будут приносить 3,9% годовых, а окупаться 25,6 года. Также в конец списка попали Севастополь (4,3% и 23,2 года) и Сочи (5,2% и 19,4 года).

Средняя по всем исследованным городам стоимость квартиры на сегодняшний день составляет 6 126 400 рублей, средняя арендная ставка – 32 287 рублей в месяц, доходность – 6,3% годовых, а окупаемость – 15,8 года.

Уфа по окупаемости находится в нижней трети списка: при средней стоимости 6 110 820 рублей квартиры сдаются за 31 980 рублей в месяц, доходность составляет 6,3% в год и окупается квартира за 15,9 года.