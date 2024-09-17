За сколько лет окупается комната в Уфе, если сдавать ее в аренду?

Особенности исследования: окупаемость вычислялась путем деления стоимости недвижимости на годовой доход, а доходность – как обратное число этого показателя. Для расчета было предположено, что комната сдается круглый год без простоев, также не учитывались расходы на ремонт, содержание и на поиск арендатора, налоги и так далее, то есть реальная доходность будет еще ниже.

Исследование показало, что наиболее выгодно покупать комнату под сдачу сейчас в Нижнем Тагиле, где доходность достигла 20% годовых, а окупаемость – 5 лет. Также высокие показатели продемонстрировали комнаты в Череповце (18,2% и 5,5 года), Магнитогорске (17,3% и 5,8 года).

Наименьшую доходность показал Симферополь, где комнаты будут приносить 5,4% годовых, а окупаться 18,7 года. Также в конец списка попали Владивосток (5,7% и 17,5 года) и Севастополь (6,8% и 14,8 года).

Средняя по всем городам стоимость комнаты на сегодняшний день составляет 1 333 154 рубля, средняя арендная ставка – 10 803 рублей в месяц, доходность – 9,7% годовых, а окупаемость – 10,3 года.

Уфа по окупаемости находится в нижней трети списка: при средней стоимости 1 611 506 рублей в месяц комнаты сдаются за 10 593 рубля в месяц, доходность составляет 7,9% в год и окупается квартира за 12,7 года.