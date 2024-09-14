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Недвижимость

В Уфе в августе резко подорожала аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал рынок аренды жилья в крупнейших городах страны, чтобы определить, как изменились цены по итогам августа 2024 года.

Однокомнатные квартиры в среднем с июля подорожали на 9,2%, аренда обойдется теперь в 25 745 рублей в месяц.

«Двушки» в среднем прибавили в цене 7,2% и теперь сдаются за 32 287 рублей в месяц.

Месяц проживания в трехкомнатной квартире сейчас обойдется в среднем в 38 837 рублей, что на 6,7% дороже, чем было месяц назад.

В Уфе темпы роста цен на небольшие квартиры значительно выше, чем в среднем по стране:

Однокомнатные – 24 930 рублей в месяц (+15,5%);

Двухкомнатные – 31 980 рублей в месяц (+13,2%);

Трехкомнатные – 37 440 рублей в месяц (+4,2%).

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