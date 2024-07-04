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Недвижимость

В Уфе квадратный метр «вторички» с начала года подорожал на 4,3%

Аналитики федерального портала «Мир квартир» подвели итоги первого полугодия 2024 года на вторичном рынке жилья в 70 крупнейших городах страны.

В среднем по стране цена «квадрата» вторичного жилья с начала года увеличилась на 4,9% до 114 648 рублей. Средняя цена квартиры – на 2,9% до 6 050 876 рублей.

Больше всего цена «вторички» возросла в Краснодаре (+14,4%), Сочи (+10,8%) и Кургане (+8,9%). Наибольшую отрицательную динамику показали Магнитогорск (-6%), Ярославль (-3,2%) и Тула (-2%).

В Уфе цена квадратного метра бэушного жилья за полгода выросла на 4,3% до 118 132 рублей.

Средняя стоимость новой квартиры увеличилась на 1,3% до 6 016 782 рублей.

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