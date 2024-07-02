В Уфе новые квартиры за полгода подорожали на 3,2%

В среднем по стране цена «квадрата» нового жилья с начала года увеличилась на 6,1% до 135 257 рублей. Средняя цена квартиры – на 5,3% до 7 185 921 рубля.

Больше всего цена «первички» возросла в Севастополе (+16,8%), Владикавказе (+16,5%) и Самаре (+14,1%). Наибольшую отрицательную динамику показали Грозный (-6,1%), Архангельск (-5,3%) и Махачкала (-3,2%).

В Уфе цена квадратного метра нового жилья за полгода выросла на 5,3% до 152 501 рубля.

Средняя стоимость новой квартиры увеличилась на 3,2% до 7 245 569 рублей.

При этом стоит отметить замедление роста цен в Уфе: вероятно, уже сказывается отмена льготной ипотеки. Во втором квартале «квадрат» нового жилья подешевел на 0,9%, средний лот – на 0,2%.