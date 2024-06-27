Не всем по карману: насколько доступна семейная ипотека под 6% в Уфе?

Сейчас по условиям семейной ипотеки сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга составляет 12 млн рублей, а для остальных городов – шесть млн рублей.

Для исследования была взята средняя стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке, суммы первоначального взноса и ипотечного платежа вычислены с помощью ипотечного калькулятора.

Городами-счастливчиками, где семьи могут уложиться в минимальный взнос 20%, из исследованных миллионнико оказались лишь Санкт-Петербург, Челябинск, Воронеж, Волгоград и Пермь.

Например, в Москве (несмотря на повышенный лимит), чтобы купить «двушку» по средней цене 20 660 890 рублей, первоначальный взнос должен составлять 8 660 890 рублей, или 42% от цены квартиры.

Еще хуже обстоят в Казани: при средней цене двухкомнатной квартиры 11 091 524 рубля вы можете получить до шести млн рублей кредита по семейной ипотеке, то есть внести придется 5 091 524 рублей – это 46% от стоимости квартиры.

Примерно такая же ситуация в Нижнем Новгороде (43%), замыкают топ-5 «проблемных» городов Краснодар (33%) и Екатеринбург (28%).

Уфа, впрочем, также не укладывается в минимальный взнос: при средней цене новой «двушки» 8 021 759 рублей вам придется внести как минимум 2 021 759 рублей первоначального взноса – это 25% от стоимости квартиры.

С такой суммой ежемесячный платеж составит 35 973 рубля, банк потребует подтвердить доход в 72 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата по региону при этом составляет 67 183 рубля в месяц.

Стоит отметить, что эти расчеты приблизительны: купить квартиру в Уфе далеко от центра города вполне возможно и уложившись в «минималку».