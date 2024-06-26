В Уфе с начала года резко подорожала аренда квартир

В отчете портала говорится, что спрос на аренду квартир повсеместно растет, следовательно, растут и ставки в большинстве населенных пунктов страны.

Однокомнатные квартиры в среднем с начала года подорожали на 8,4%, аренда обойдется теперь в 23 074 рубля в месяц.

«Двушки» в среднем прибавили в цене 7,5% и теперь сдаются за 29 369 рублей в месяц.

Месяц проживания в трехкомнатной квартире сейчас обойдется в среднем в 35 995 рублей, что на 5,8% дороже, чем было в конце прошлого года.

В Уфе с начала года особенно резко выросли цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир:

Однокомнатные – 21 369 рублей в месяц (+8,6%);

Двухкомнатные – 28 004 рубля в месяц (+9,4%);

Трехкомнатные – 35 787 рублей в месяц (+5,7%).