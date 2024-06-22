В Уфе резко подорожала аренда комнат

Аренда комнаты в городах, охваченных исследованием, в июне 2024 года обойдется в среднем в 10 045 рублей в месяц – это на 6% больше, чем в конце прошлого года.

Самые дорогие комнаты в стране сейчас сдаются в Сочи – они стоят в среднем 21 691 рубль в месяц и превышают по цене московские (17 834 рубля в месяц).

Также «кусаются» цены на съемные комнаты в северных городах – Якутске (16 754 рублей в месяц), Хабаровске (15 153 рубля в месяц) и Сургуте (14 896 рублей в месяц).

Дешевле всего снимать комнату в Пензе (6142 рубля в месяц), Магнитогорске (6214 рублей в месяц) и Кирове (6333 рубля в месяц).

В Уфе комнаты сейчас сдаются по довольно доступным ценам: 9956 рублей в месяц в среднем – 32 строчка соответствующего рейтинга, однако это на целых 10,5% дороже, чем было полгода назад.