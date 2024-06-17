За сколько лет окупается частный дом в Башкортостане, если сдавать его в аренду?

Особенности исследования: окупаемость вычислялась путем деления стоимости недвижимости на годовой доход, а доходность – как обратное число этого показателя. Для расчета было предположено, что дом сдается круглый год без простоев, также не учитывались расходы на ремонт, содержание дома и на поиск арендатора, налоги и так далее, то есть реальная доходность будет еще ниже.

Исследование показало, что самые выгодные частные дома находятся в ЕАО, где показатель доходности составил 20,7% годовых, а окупаемость – всего 4,8 года. Следом идут Кемеровская область (14,9% и 6,7 года) и Приморский край (14,9% и 6,7 года).

Самый низкодоходный регион – Дагестан, где дома приносят всего 2,8% годовых и окупаются целых 35,3 года. Также невыгодно покупать для сдачи в аренду дома в Мурманской области (3% и 33,4 года) и Москве (3,8% и 26,4 года).

Башкортостан в рейтинге доходности почти в середине списка: при средней стоимости частного дома 5 652 939 рублей и цене аренды 35 752 рубля в месяц, доходность составляет 7,6% в год, окупается дом за 13,2 года.