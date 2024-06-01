Без ипотеки: сколько придется копить на квартиру в Башкортостане, если откладывать всю зарплату?

В исследовании сравнивается средняя зарплата в регионе (из данных Росстата) и средняя цена квартиры на вторичном рынке, но не учитывается, например, такой показатель, как инфляция.

В среднем россиянин, чья зарплата, согласно официальным данным, составляет 78 432 рубля в месяц, накопит на среднюю квартиру ценой в 5 549 295 рублей за 5,9 года.

Исследование показало, что дольше всего копить на собственное жилье придется дагестанцам – 15 лет, так как в этой республике низкие зарплаты (40 467 рублей в месяц), но уже немаленькие цены на жилье (7 346 821 рубль в среднем). Столь же долго ждать придется жителям Севастополя и Крыма – около 14 лет.

Счастливчики живут в далеких северных краях: жители Магаданской и Мурманской областей накопят на квартиру менее чем за четыре года.

Башкортостан наравне с Марий Эл, Псковской и Ульяновской областями – примерно посередине списка: при средней цене квартиры на вторичном рынке 4 865 931 рубль и средней зарплате 59 165 рублей копить придется 6,9 лет.