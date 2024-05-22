В Уфе маленькие квартиры подорожали на 21% за год

В среднем по всем изученным городам квартира-малютка в новостройке стоит 3 622 903 рубля, что на 10,7% больше, чем годом ранее.

Квадратный метр малогабаритных «однушек» и студий стоит в среднем 146 457 рублей, и за год он прибавил 11,3%.

Самые дорогие варианты – в Москве (8 336 663 рубля), Сочи (8 274 382 рубля), Казани (5 994 260 рублей), Санкт-Петербурге (5 583 962 рубля) и Севастополе (5 276 122).

Уфа по цене квадратного метра не вошла в топ-15 рейтинга, заняв 16 строчку. В среднем «квадрат» маленькой квартиры обойдется в 169 533 рубля, что на 22,1% больше, чем в первом квартале 2023 года.

Средний лот подорожал на 21,3% до 4 119 915 рублей.