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Недвижимость

В Уфе в апреле резко подорожала аренда квартир

Портал «Мир квартир» исследовал рынок аренды жилья в крупнейших городах, чтобы определить, как изменились цены по итогам апреля 2024 года.

В отчете портала говорится, что после некоторого затишья на рынке аренды в апреле ставки снова стали расти. В большинстве городов произошло подорожание как однокомнатных, так и двух-, и трехкомнатных квартир.

Однокомнатные квартиры в среднем подорожали на 1%, аренда обойдется теперь в 21 420 рублей в месяц.

«Двушки» в среднем прибавили в цене 1,1% и теперь сдаются за 27 521 рублей в месяц.

Месяц проживания в трехкомнатной квартире сейчас обойдется в среднем в 33 974 рубля, что на 1,4% дороже, чем было месяцем ранее.

В Уфе в апреле резко выросли цены аренды больших квартир:

Однокомнатные – 20 026 рублей в месяц (+1%);

Двухкомнатные – 26 068 рублей в месяц (+2,3%);

Трехкомнатные – 34 289 рублей в месяц (+4,2%).

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