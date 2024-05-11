Уфа вошла в топ-15 городов с самыми дорогими квартирами в новостройках

В апреле квадратный метр новостроек подорожал в 46 городах из 70 исследованных, в 21 подешевел, в трех остался неизменным.

В среднем по исследованным городам метр строящейся недвижимости подорожал за месяц на 0,6%, цена теперь составляет 132 836 рублей.

Наибольший рост произошел в Липецке (+5,8%), Севастополе (+4,2%) и Владикавказе (+3,9%).

Общая цена квартиры за месяц поднялась в 33 городах, в 36 опустилась, в одном не изменилась.

В среднем квартира в новостройке стоит сейчас 7 045 409 рублей, за апрель она подорожала на 0,1%.

Больше всего выросло в цене новое жилье в Севастополе (+5,4%), Липецке (+5%) и Новокузнецке (+5%).

Уфа по цене «квадрата» в новостройке вошла уже в топ-15 крупнейших городов России (13 место).

В среднем квадратный метр нового жилья в апреле обходился в 155 074 рубля, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее. Прирост за год составил 20,6%.

Средняя цена новой квартиры в Уфе сейчас растет еще более высокими темпами: в апреле она составила 7 342 943 рубля. Прирост – 1,2% за месяц и 15,9% за год.