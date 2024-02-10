В Уфе в январе подешевела аренда квартир

После резкого подъема в конце прошлого года, в начале текущего цены начали «остывать»: за январь в 46 из 70 исследованных городов аренда жилья подешевела, в 23 подорожала, в одном осталась неизменной.

В среднем по всем городам однокомнатные квартиры за январь стали дешевле на 0,5% и сейчас сдаются за 21 178 рублей в месяц.

«Двушки» за месяц подешевели на 1%, до 27 047 рублей в месяц.

Квартиры с тремя комнатами снизились в цене на 0,9%, до 33 719 рублей в месяц.

«В конце прошлого года, когда ставки на съемные квартиры бурно росли, помимо объективных факторов работал и сезонный: у многих арендаторов договора действовали до конца года, и немалая часть из них меняла жилье.

Поэтому, помимо роста цен, наблюдалось и существенное сокращение предложения. Теперь все освободившиеся квартиры снова вышли на рынок, и арендное предложение пополнилось: "однушек" в целом по России стало больше на 16%, "двушек" – на 12%, "трешек" – на 10%», – отмечает генеральный директор портала Павел Луценко.

В Уфе в январе цена аренды «однушки» снизилась на 1,2% (до 19 436 рублей в среднем), двухкомнатной квартиры – на 1% (до 25 340 рублей), трехкомнатной – на 1,8% (до 33 269 рублей).