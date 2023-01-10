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ГИБДД проведет массовые проверки автобусов в Уфе

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Пресс-служба уфимской Госавтоинспекции сообщила о запланированных рейдах на дорогах по всему городу.

vk.com/ufagibdd

Проверки пройдут 11 января, они будут направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров на городском транспорте.

Вместе с автоинспекторами дежурить будут сотрудники подразделений технического контроля, особое внимание будет уделяться техническому состоянию автобусов и соответствию их конструкции установленным требованиям, прохождению водителями предрейсовых осмотров, соблюдению ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

За последние сутки ГИБДД Уфы зарегистрировано 91 ДТП, в двух из них пострадали два человека.

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