Когда в Башкортостане начнут выдавать электронные паспорта?

Москвичи оформлять паспорта в новом формате начнут уже с декабря текущего года, в Башкортостане их будут выдавать не раньше, чем с середины 2023 года.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту размером с обычную банковскую, на поверхности которой будут написаны те же данные, что и в бумажном паспорте: фотография, ФИО, дата и место рождения. Остальные данные, включая отпечатки пальцев, будут заложены в носителе для считывания устройствами.

Такие паспорта будут применяться на территории России наравне с бумажными. По желанию можно будет скачать на смартфон приложение, после активации в МФЦ оно будет выполнять все функции паспорта. В нем можно будет регулировать, какие данные вы хотите предоставлять.