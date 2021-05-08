Когда в Башкортостане начнут выдавать электронные паспорта?

В России готовится масштабная программа по введению электронных паспортов. До регионов она доберется позже.
Москвичи оформлять паспорта в новом формате начнут уже с декабря текущего года, в Башкортостане их будут выдавать не раньше, чем с середины 2023 года.
Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту размером с обычную банковскую, на поверхности которой будут написаны те же данные, что и в бумажном паспорте: фотография, ФИО, дата и место рождения. Остальные данные, включая отпечатки пальцев, будут заложены в носителе для считывания устройствами.
Такие паспорта будут применяться на территории России наравне с бумажными. По желанию можно будет скачать на смартфон приложение, после активации в МФЦ оно будет выполнять все функции паспорта. В нем можно будет регулировать, какие данные вы хотите предоставлять.
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