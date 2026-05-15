Курбан-байрам – 2026 в Уфе: основные мероприятия

27 мая мусульмане Башкортостана будут отмечать один из самых важных религиозных праздников – Курбан-байрам, окончание хаджа.

Фото: Николай Рубцов

На оперативном совещании в администрации Уфы сегодня, 15 мая, обсудили подготовку к этому дню.

В этом году Курбан-байрам отметят в общегородском формате на площадке Соборной мечети «Ляля-Тюльпан».

В 9:00 начнется праздничная проповедь Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, которая будет транслироваться на все регионы страны.

С 11:00 и до 17:00 для гостей запланирован праздничный концерт, на площадке будет работать фудкорт с халяльным общепитом, организованы детские развлечения, спортивные игры (куреш, стрельба из лука и т.д.), ярмарка.

В Уфе традиционно будут организованы две площадки для забоя жертвенных животных: возле торгового центра «Караван» (Пригородная, 55) и около Северного автовокзала. Там будут работать специалисты ветслужбы, которые проверят, все ли животные прошли необходимый контроль.

