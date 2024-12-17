Радий Хабиров – МинЖКХ: «Еще снега толком не было, а вы уже начинаете заваливаться»

«Я посмотрел – понятно, что с началом зимы начинает "фонить" уборка снега на дорогах. Но надо обращать на это внимание и с главами муниципалитетов отрабатывать эффективнее.

Еще снега толком не было, а вы уже начинаете заваливаться», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к исполняющей обязанности главы МинЖКХ Ирине Головановой.

Согласно отчету Головановой, в уборке снега в населенных пунктах региона за прошедшую неделю были задействованы 1562 единицы техники и 2851 дворник.