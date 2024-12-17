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Радий Хабиров – МинЖКХ: «Еще снега толком не было, а вы уже начинаете заваливаться»

Сегодня, 17 декабря, на оперативном совещании в правительстве обсудили уборку снега на дорогах республики.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

«Я посмотрел – понятно, что с началом зимы начинает "фонить" уборка снега на дорогах. Но надо обращать на это внимание и с главами муниципалитетов отрабатывать эффективнее.

Еще снега толком не было, а вы уже начинаете заваливаться», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к исполняющей обязанности главы МинЖКХ Ирине Головановой.

Согласно отчету Головановой, в уборке снега в населенных пунктах региона за прошедшую неделю были задействованы 1562 единицы техники и 2851 дворник.

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