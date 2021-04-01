Насколько сильно пандемия ударила по бизнесу в Башкортостане?

Согласно отчету агентства FinExpertiza, прошлый год завершили с убытками 29,4% предприятий страны, не считая малого бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений.

Только в 23 субъектах России организации смогли сократить убытки, и Башкортостан в их число не входит: в январе-феврале 2021 года выручка предприятий республики сократилась на 8,2% по сравнению с началом 2020 года.

Башкортостан оказался среди регионов, в которых в начале 2021 года обороты бизнеса снижались, а не росли. В целом по стране бизнес уже не только восстановил, но и ускорил темпы роста по сравнению с докризисным периодом.