В Уфе из-за пробок запустят дополнительную электричку Дема – Шакша

Дополнительный пригородный поезд № 6220 запустят с 25 января. Он будет курсировать в будние дни по расписанию:

отправление из Демы – 6.54;

станция «Правая Белая» – 7.01;

станция «Уфа» – 7.07;

станция «1629 км» – 7.17;

станция «Парковая» – 7.20;

станция «Черниковка» – 7.25

станция «Спортивная» – 7.27;

станция «Шакша» – 7.37.

Кроме того, с 18 января открылась билетная касса на низкой пассажирской платформе станции «Дема», она работает 7.00 до 21.00.