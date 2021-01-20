В Уфе из-за пробок запустят дополнительную электричку Дема – Шакша

Из-за обилия образовавшихся в последнее время в Уфе пробок Минтранс поручил внести изменения в расписание городских электричек, чтобы людям легче было добираться до работы в промзоне.
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ufacity.info
Дополнительный пригородный поезд № 6220 запустят с 25 января. Он будет курсировать в будние дни по расписанию:
отправление из Демы – 6.54;
станция «Правая Белая» – 7.01;
станция «Уфа» – 7.07;
станция «1629 км» – 7.17;
станция «Парковая» – 7.20;
станция «Черниковка» – 7.25
станция «Спортивная» – 7.27;
станция «Шакша» – 7.37.
Кроме того, с 18 января открылась билетная касса на низкой пассажирской платформе станции «Дема», она работает 7.00 до 21.00.
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