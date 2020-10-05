Для онлайн-трансляции конференции «Сбер» задействовал нестандартный коммуникационный канал. Трансляция конференции велась в режиме реального времени на цифровых экранах медиахолдинга Maer.
«Сбер» и Мaer показали прототип нового СМИ
Онлайн-трансляция стала эксклюзивной и впервые в истории отечественной DOOH-отрасли (Digital out of home – наружными средствами массовой информации) велась с максимальным географическим охватом. На уличных экранах ее увидели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска.
Все началось с выступления главы «Сбербанка» Германа Грефа, который оценил историческое развитие компании России и анонсировал масштабные изменения, начиная с презентации обновленного зонтичного бренда. Глава компании объяснил, почему в нем теперь нет слова «банк»: его убрали потому, что сейчас «Сбер» – целая экосистема с огромным количеством направлений, а не только финансовая организация. «Мы сфокусировались на потребностях людей, на создании возможностей и комфорта для наших клиентов», – пояснил Герман Греф.
Помимо «банковского» апгрейда в виде новых банкоматов и офисов, «Сбер» представил семейство виртуальных ассистентов, опции распознавания голоса и лица, заказа через банкомат такси и билетов в кинотеатр, услугу заказа курьера, новый девайс SberPortal и другие новинки.
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Владислав Крейнин,
Мы постоянно экспериментируем и ищем новые форматы. Для нас было важно сделать «СберКонф» заметным событием для людей – поэтому мы решили задействовать не только классические СМИ и соцсети, но и превратить в информационные медиа – канал нашей трансляции – наружную рекламу и медиафасады. «СберКонф» начался в 10 утра, многие ехали на работу, начинали смотреть нас «в городе», а затем подключались к онлайн-трансляции. Такой формат из офлайна в онлайн становится нормой.
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Виктор Шкипин,
Для продвижения нашей главной презентации года нам было нужно нестандартное продвижение и современные технологии. Все это мы нашли в том комплексном предложений, с которым пришла к нам команда Maer. С их помощью мы провели офлайн-трансляцию онлайн-конференции на самых впечатляющих поверхностях с охватом 30 млн потенциальных зрителей. Люди увидели нашу презентацию (а потом и повтор ее ключевых сообщений) в максимально заметном и «убедительном» формате, мимо которого, в прямом смысле, совершенно невозможно было пройти. Это особенно важно с учетом растущего тренда на по-настоящему интегрированные коммуникации между онлайн и офлайн.
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Константин Майор,
Бурная цифровизация наружной рекламы в скором времени приведет к тому, что в стране появится новое средство массовой информации и, возможно, сервис рекламных голограмм. Онлайн-трансляции на уличных цифровых экранах станут нормой жизни. Они не просто привлекают внимание аудитории, они мотивируют, они вдохновляют, они создают новую атмосферу в обществе. Нам было приятно осуществить технически сложную задумку, и мы рады, что справились, что в техническом плане идем в ногу с таким лидером рынка, как «Сбер». Технически сложные проекты позволяют развивать отрасль наружной рекламы, делать ее привлекательной для инвестиций.
В сентябре 2020 года федеральный оператор наружной рекламы Maer Group отказался от использования слова «group» в названии, объяснив изменение логотипа ростом компании и увеличением направлений развития. В феврале 2020 года компания получила патенты на технологические решения для цифровой наружной рекламы. Среди них первая на рынке операционная система для Wi-Fi-снифферов, система хранения, аналитики, предоставления MAC-адресов и собственная программатик-платформа, объединенная с Customer Data Platform и работающая по технологии O2O.
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