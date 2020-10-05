«Сбер» и Мaer показали прототип нового СМИ

Онлайн-трансляция стала эксклюзивной и впервые в истории отечественной DOOH-отрасли (Digital out of home – наружными средствами массовой информации) велась с максимальным географическим охватом. На уличных экранах ее увидели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска.

Все началось с выступления главы «Сбербанка» Германа Грефа, который оценил историческое развитие компании России и анонсировал масштабные изменения, начиная с презентации обновленного зонтичного бренда. Глава компании объяснил, почему в нем теперь нет слова «банк»: его убрали потому, что сейчас «Сбер» – целая экосистема с огромным количеством направлений, а не только финансовая организация. «Мы сфокусировались на потребностях людей, на создании возможностей и комфорта для наших клиентов», – пояснил Герман Греф.

Помимо «банковского» апгрейда в виде новых банкоматов и офисов, «Сбер» представил семейство виртуальных ассистентов, опции распознавания голоса и лица, заказа через банкомат такси и билетов в кинотеатр, услугу заказа курьера, новый девайс SberPortal и другие новинки.