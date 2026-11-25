Ограничение на трассе М-5 «Урал» введено сегодня, 25 ноября, в 16:00. Речь идет об участке с 1494 по 1548 км в Иглинском районе.

Запрещено движение автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств.

Причины не уточняются, скорее всего, решение связано с погодными условиями. Сегодня на дорогах мокрый снег, местами гололедица, снежный накат.