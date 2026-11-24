Сегодня, 24 ноября, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева рассказала о планах на форум этом году:

«Вместе с представителями торгово-промышленной палаты Дубая разберем полный цикл выхода башкирских производителей на рынки Залива – от юриспруденции и логистики до получения господдержки и франчайзинга.

С турецкими коллегами обменяемся опытом в строительстве и инжиниринге, презентуем инвестиционные проекты на секции "Россия – Турция: от деловых контактов к стратегическому партнерству" с участием президента Ассоциации РУСИАД и главы Fatinoğlu Holding.

С партнерами из Узбекистана обсудим промышленную кооперацию и масштабирование бизнеса. Особый акцент – на совместном проекте индустриального технопарка "Бекабад" в Ташкентской области.

Спикеры из Белорусской универсальной товарной биржи расскажут о цифровых площадках в бизнесе, а также представим туристические продукты для развития взаимного турпотока.

Ожидаем визит делегации области Аруша (Танзания) во главе с губернатором Амосом Габриэлем Макаллой. На секции "Российско-африканский диалог" обсудим перспективы сотрудничества.

Также вас ждет выставка народных художественных промыслов, стенды шести зарубежных представительств республики (Турция, ОАЭ, Китай, Беларусь, Узбекистан, Казахстан) и I Международный фестиваль "Орнамент"», – сообщила министр.

В 2024 году на форуме было подписано 25 соглашений на 59 млрд рублей, тогда участвовали более 5,2 тыс. человек из 111 стран.