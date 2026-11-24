Речь идет о строительстве многофункционального дорожного комплекса в Бураевском районе около дороги Уфа – Бирск – Янаул.

Он будет включать гостинице, кафе, магазин, автосервис, стоянке, роботизированные мойки, электрозарядные станции. Для посетителей с детьми предусмотрены комната матери и ребенка, игровая площадка.

Потенциальному инвестору потребуется порядка 212 млн рублей, срок окупаемости проекта – менее шести лет.

Инициатор сможет рассчитывать на ряд налоговых льгот и субсидию на компенсацию части затрат на приобретение и техприсоединение электрозарядных станций постоянного тока, сэкономив до 19,8 млн рублей.

В этом районе расположены живописные локации, исторические и природные достопримечательности, которые притягивают туристов: озеро Аккош-Куле, родник Салкын Чишма, реки Белая и Быстрый Танып, исторические дома Шарофей-бая и Багаутдин-хаджи. При этом сейчас там нет комплексов, объединяющих гостиницу, кафе, магазин, автосервис и роботизированную мойку.