На конкурсе сразу два проекта Башкортостана вошли в число лучших в стране: Республиканская детская клиническая больница Башкортостана заняла первое место, а Республиканский перинатальный центр стал одним из финалистов.

В финал вышли 102 участника. Всего было подано более 500 заявок от органов власти, госкорпораций, институтов развития, бизнеса и специалистов.

«Когда мы говорим о развитии системы здравоохранения в республике, имеем в виду не только строительство и реновацию объектов, оснащение их новейшим оборудованием, подготовку и поддержку высококлассных специалистов. Бесспорно, всё это нужно, важно – и такую работу мы будем продолжать.

Но есть еще один значимый пункт, на который мы обращаем особое внимание, – грамотно выстроенные процессы, которые позволяют успешно управлять медицинскими учреждениями. Наши больницы и поликлиники системно внедряют принципы бережливого производства, цифровые решения и ИИ-инструменты, благодаря которым процессы становятся эффективнее, медики освобождаются от рутины и могут уделять больше времени пациентам», – прокомментировал это достижение глава Башкортостана Радий Хабиров.