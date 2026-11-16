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Стало известно, когда в Уфе назначат нового мэра

На прошлой неделе состоялось заседание конкурсной комиссии, где подвели итоги конкурса на должность главы администрации Уфы и определили кандидатуры, которые теперь должны представить горсовету.

Фото: администрация Уфы

Сегодня в мэрии сообщили о том, что внеочередное заседание горсовета Уфы состоится уже завтра, 17 ноября, начало – в 10:00.

Контракт с главой администрации по итогам конкурса заключит и подпишет председатель горсовета Марат Васимов.

По итогам заседания в список вошли четыре кандидатуры:

Рустам Шарипов – исполняющий обязанности главы администрации Уфы;

Артур Гафаров – первый заместитель главы администрации по экономике и промышленности;

Эдуард Сардаров – депутат Госсобрания;

Рустам Хафизов – генеральный директор ООО «Газ-Сервис».

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