На лучшей вакансии ноября в Уфе предлагают от 220 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий ноября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Водитель-экспедитор (категория Е) в ArzGroup (грузоперевозки). Предлагаемая зарплата – от 220 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

2. Мобильный банкир в «Альфа-Банк». Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.

3. Региональный менеджер по продажам в «Мегафон». Предлагаемая зарплата – от 110 тыс. рублей в месяц.

4. Менеджер по активным продажам IT-услуг в ЭТП «Регион». Предлагаемая зарплата – до 110 тыс. рублей в месяц.

5. Машинист крана-манипулятора в «Рэндматес СК» (строительная компания). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 250 тыс. рублей в месяц (хирург-проктолог); в Казани – 150-200 тыс. рублей в месяц (врач УЗИ детский); в Москве – от 500 тыс. рублей в месяц (руководитель отдела продаж недвижимости).