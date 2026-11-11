На лучшей вакансии ноября в Уфе предлагают от 220 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало ноября 2026 года.
Топ вакансий ноября в Уфе выглядит следующим образом:
1. Водитель-экспедитор (категория Е) в ArzGroup (грузоперевозки). Предлагаемая зарплата – от 220 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.
2. Мобильный банкир в «Альфа-Банк». Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.
3. Региональный менеджер по продажам в «Мегафон». Предлагаемая зарплата – от 110 тыс. рублей в месяц.
4. Менеджер по активным продажам IT-услуг в ЭТП «Регион». Предлагаемая зарплата – до 110 тыс. рублей в месяц.
5. Машинист крана-манипулятора в «Рэндматес СК» (строительная компания). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.
Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 250 тыс. рублей в месяц (хирург-проктолог); в Казани – 150-200 тыс. рублей в месяц (врач УЗИ детский); в Москве – от 500 тыс. рублей в месяц (руководитель отдела продаж недвижимости).
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