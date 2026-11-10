В Башкортостане уменьшилось количество выявленных фальшивых купюр

Отделение Нацбанка России по республике Башкортостан опубликовало отчет о количестве выявленных фальшивых денег за девять месяцев 2026 года.
Всего с начала года в банковской системе республики было обнаружено 26 поддельных купюр. Это более чем в полтора раза меньше, чем за девять месяцев 2025 года, когда были выявлены 43 фальшивки.
Такая же тенденция прослеживается в целом по стране.
В фокусе внимания аферистов по-прежнему купюры крупных номиналов. Среди выведенных из оборота подделок – 23 пятитысячные и три тысячные банкноты.
Если купюра вызвала подозрение, не стоит использовать ее для расчетов. Такие деньги надо отнести в любой банк на бесплатную экспертизу.
«В последние годы количество выявленных фальшивок в республике и в целом по стране держится на минимальном уровне. Во многом это связано с ростом доли безналичных расчетов и совершенствованием защитного комплекса банкнот. Однако нельзя терять бдительность. Банкноты крупных номиналов мы рекомендуем всегда проверять на подлинность», – отметили в региональном отделении Центробанка.
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