В Башкортостане уменьшилось количество выявленных фальшивых купюр

Всего с начала года в банковской системе республики было обнаружено 26 поддельных купюр. Это более чем в полтора раза меньше, чем за девять месяцев 2025 года, когда были выявлены 43 фальшивки.

Такая же тенденция прослеживается в целом по стране.

В фокусе внимания аферистов по-прежнему купюры крупных номиналов. Среди выведенных из оборота подделок – 23 пятитысячные и три тысячные банкноты.

Если купюра вызвала подозрение, не стоит использовать ее для расчетов. Такие деньги надо отнести в любой банк на бесплатную экспертизу.

«В последние годы количество выявленных фальшивок в республике и в целом по стране держится на минимальном уровне. Во многом это связано с ростом доли безналичных расчетов и совершенствованием защитного комплекса банкнот. Однако нельзя терять бдительность. Банкноты крупных номиналов мы рекомендуем всегда проверять на подлинность», – отметили в региональном отделении Центробанка.