В Уфу прибудет поезд Деда Мороза

В Уфу он прибудет в четверг, 10 декабря, далее продолжит путь по маршруту:

11 декабря — Туймазы;

12 декабря — Набережные Челны;

17 декабря — Ульяновск;

18 декабря — Самара;

19 декабря — Сызрань-I и Кузнецк;

23 декабря — Саранск.

Поезд Деда Мороза – это передвижная праздничная резиденция. В его составе: салон-приёмная, сказочная деревня, вагон Снежной королевы, кукольный театр, сцена для представлений, сувенирная лавка, ресторан и буфет.

Традиционно на перроне устроят детский праздник: обычно в этот день организовывают праздничную анимационную программу, которая начинается до прибытия поезда. После праздника Дед Мороз выходит на платформу еще раз, чтобы попрощаться с гостями.

В составе поезда 20+ вагонов, в том числе:

– «вагон-приемная» Деда Мороза;

– вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов;

– «вагон-сцена»;

– «вагон-кукольный театр» для проведения представлений;

– «вагон-лавка» с северными сувенирами;

– «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий;

– спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Обычно ресторан и лавки посещают бесплатно в порядке живой очереди. В них можно приобрести подарки от Деда Мороза и сувениры, а также отправить открытку.

Продажа билетов будет открываться ежедневно в 9:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город.

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