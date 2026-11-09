В Уфу прибудет поезд Деда Мороза

Вчера, восьмого ноября, Дед Мороз из Великого Устюга отправился в шестое путешествие по стране на собственном поезде.
В Уфу он прибудет в четверг, 10 декабря, далее продолжит путь по маршруту:
- 11 декабря — Туймазы;
- 12 декабря — Набережные Челны;
- 17 декабря — Ульяновск;
- 18 декабря — Самара;
- 19 декабря — Сызрань-I и Кузнецк;
- 23 декабря — Саранск.
Поезд Деда Мороза – это передвижная праздничная резиденция. В его составе: салон-приёмная, сказочная деревня, вагон Снежной королевы, кукольный театр, сцена для представлений, сувенирная лавка, ресторан и буфет.
Традиционно на перроне устроят детский праздник: обычно в этот день организовывают праздничную анимационную программу, которая начинается до прибытия поезда. После праздника Дед Мороз выходит на платформу еще раз, чтобы попрощаться с гостями.
В составе поезда 20+ вагонов, в том числе:
– «вагон-приемная» Деда Мороза;
– вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов;
– «вагон-сцена»;
– «вагон-кукольный театр» для проведения представлений;
– «вагон-лавка» с северными сувенирами;
– «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий;
– спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.
Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Обычно ресторан и лавки посещают бесплатно в порядке живой очереди. В них можно приобрести подарки от Деда Мороза и сувениры, а также отправить открытку.
Продажа билетов будет открываться ежедневно в 9:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город.
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