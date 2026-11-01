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Дождь со снегом: погода в Уфе 2-6 ноября

Уфимцы, прощаемся с солнцем и сдаем в химчистку пуховики: скоро они пригодятся. Рассказываем, чего ждать от погоды в следующую рабочую неделю.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе завершится-таки бабье лето: на смену ему придут похолодание и дожди.

Понедельник, 2 ноября: до +7°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – -6°, без осадков.

Вторник, 3 ноября: до +5°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – -4°, без осадков.

Среда, 4 ноября: до +7°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – 0°, дождь со снегом.

Четверг, 5 ноября: до +4°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – -3°, временами снег.

Пятница, 6 ноября: до +3°,облачно, временами небольшой дождь со снегом, в ночь на субботу – -4°, небольшой снег.

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