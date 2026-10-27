Прямая линия Радия Хабирова: когда пройдет, где посмотреть и как задать вопросы

Традиционная «Прямая линия» с Радием Хабировым состоится в этом году в ноябре. Глава Башкортостана ответит на актуальные вопросы жителей республики.
Прямая линия в 2026 году пройдет в среду, 11 ноября. Ее будут транслировать телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанция «Юлдаш».
Кроме того, ее можно будет посмотреть на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Начало – в 19.00.
Задать текстовый или видеовопрос руководителю региона можно будет до 19:00 10 ноября. несколькими способами:
– в специальном разделе на сайте главы Башкортостана;
– через сервис «Госуслуги. Решаем вместе»;
– через чат-бот в MAX;
– с помощью чат-бота «ВКонтакте»;
– через чат-бот в «Одноклассниках»;
а также через Ситуационный центр Республики Башкортостан по телефону: +7 (347) 218-19-19 или 122 (доб. 5).
Комментарии (0)