Прямая линия Радия Хабирова: когда пройдет, где посмотреть и как задать вопросы

Прямая линия в 2026 году пройдет в среду, 11 ноября. Ее будут транслировать телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанция «Юлдаш».

Кроме того, ее можно будет посмотреть на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Начало – в 19.00.

Задать текстовый или видеовопрос руководителю региона можно будет до 19:00 10 ноября. несколькими способами:

– в специальном разделе на сайте главы Башкортостана;

– через сервис «Госуслуги. Решаем вместе»;

– через чат-бот в MAX;

– с помощью чат-бота «ВКонтакте»;

– через чат-бот в «Одноклассниках»;

а также через Ситуационный центр Республики Башкортостан по телефону: +7 (347) 218-19-19 или 122 (доб. 5).