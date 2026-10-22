Башкортостан и Узбекистан построят совместный технопарк

Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

«Для Башкортостана это первый опыт создания технопарка в другом государстве, и конечно, мы видим в нем хорошие перспективы. У нас уже есть первые резиденты, которые получат серьезные преференции.

Благодаря усилиям лидеров наших стран у нас есть прекрасные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

С Ташкентской областью и Узбекистаном в целом мы взаимодействуем в самых разных направлениях – промышленности и сельском хозяйстве, сферах туризма, культуры, спорта. Это поистине братский нам народ, с которым нас связывает очень многое. Уверен, что наша дружба – надежный фундамент для будущих совместных достижений», – написал глава региона.

Технопарк – это комплекс, где объединены научные институты, учебные заведения, лаборатории, производственные цеха и деловые центры для разработки и внедрения инновационных технологий.