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В Уфе 14 октября был побит температурный рекорд

Погода решила неожиданно побаловать уфимцев в середине осени: Башкирское управление по гидрометеорологии сообщает об очередном температурном рекорде, установленном в Уфе.

Вчера, 14 октября 2026 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +22,3°.

Прошлый рекорд этого дня был зафиксирован в 1997 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +21,6°.

В целом по республике максимальные температуры воздуха достигали +20°, +24°. Самая высокая – +24,1° – была зарегистрирована метеостанцией Раевский (Альшеевский район).

Аномально теплая погода с температурами воздуха на 6-8° выше климатической нормы удержится в республике до конца текущей недели.

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