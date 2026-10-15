В Уфе 14 октября был побит температурный рекорд

Вчера, 14 октября 2026 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +22,3°.

Прошлый рекорд этого дня был зафиксирован в 1997 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +21,6°.

В целом по республике максимальные температуры воздуха достигали +20°, +24°. Самая высокая – +24,1° – была зарегистрирована метеостанцией Раевский (Альшеевский район).

Аномально теплая погода с температурами воздуха на 6-8° выше климатической нормы удержится в республике до конца текущей недели.