В Уфе начали отключать городские фонтаны

Уже середина осени, на улице с каждым днем становится все холоднее, а значит, и необходимость в городских фонтанах, радовавших уфимцев весь летний сезон, отпадает.
В мэрии Уфы сообщили о том, что с сегодняшнего дня, 13 октября, начнут поочередно отключать городские фонтаны и готовить к консервации на зиму.
Фонтаны в парке им. В.И. Ленина проработают чуть дольше – до 20 октября, но в зависимости от погодных условий.
После отключения сооружения специальным образом консервируют, чтобы они без повреждений пережили зиму:
– в первую очередь специалисты сливают воду;
– далее очищают дно и стенки чаши, промывают сети, фильтры и насосы, продувают трубопроводы сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся воду;
– для защиты чаши на зиму сверху их укрывают сборно-щитовым каркасом.
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