В Уфе начали отключать городские фонтаны

В мэрии Уфы сообщили о том, что с сегодняшнего дня, 13 октября, начнут поочередно отключать городские фонтаны и готовить к консервации на зиму.

Фонтаны в парке им. В.И. Ленина проработают чуть дольше – до 20 октября, но в зависимости от погодных условий.

После отключения сооружения специальным образом консервируют, чтобы они без повреждений пережили зиму:

– в первую очередь специалисты сливают воду;

– далее очищают дно и стенки чаши, промывают сети, фильтры и насосы, продувают трубопроводы сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся воду;

– для защиты чаши на зиму сверху их укрывают сборно-щитовым каркасом.