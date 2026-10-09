«Башавтотранс» получил новую партию автобусов

Всего было передано 25 новых автобусов «НЕФАЗ» большой вместимости. Ключи вручили руководителям Уфимского и Нефтекамского филиалов перевозчика АО «Башавтотранс».

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства республики Александр Шельдяев сообщил, что новые автобусы встанут на самые востребованные маршруты Уфы и Нефтекамска.

Также он пообещал, что до конца года будет закуплено еще порядка 53 новых автобусов.

«Наша задача – сделать общественный транспорт в регионе современным и доступным, безопасным и удобным для людей», – отметил Александр Шельдяев.