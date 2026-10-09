«Башавтотранс» получил новую партию автобусов

Сегодня, девятого октября, на площадке спортивного комплекса «Уфа-Арена» состоялась церемония передачи партии городских автобусов, недавно сошедших с конвейера.
Всего было передано 25 новых автобусов «НЕФАЗ» большой вместимости. Ключи вручили руководителям Уфимского и Нефтекамского филиалов перевозчика АО «Башавтотранс».
Исполняющий обязанности премьер-министра правительства республики Александр Шельдяев сообщил, что новые автобусы встанут на самые востребованные маршруты Уфы и Нефтекамска.
Также он пообещал, что до конца года будет закуплено еще порядка 53 новых автобусов.
«Наша задача – сделать общественный транспорт в регионе современным и доступным, безопасным и удобным для людей», – отметил Александр Шельдяев.
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