В Башкортостане включат все уличные сирены

Администрация главы республики Башкортостан сегодня, восьмого октября, предупредило о запланированной проверке систем оповещения населения.
Комплексные проверки готовности систем оповещения завтра, девятого октября, проведут во всех регионах страны, в Башкортостане – с 10:00 до 11:00 по местному времени.
Во время тестирования запустят электросирены и громкоговорители на срок до трех минут, а также проведут замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».
Если вы услышали звук сирены, необходимо:
– сохранять спокойствие и не паниковать;
– включить телевизор – любой общедоступный канал – или радио и прослушать информационное сообщение.
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