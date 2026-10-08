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В Башкортостане включат все уличные сирены

Администрация главы республики Башкортостан сегодня, восьмого октября, предупредило о запланированной проверке систем оповещения населения.

Комплексные проверки готовности систем оповещения завтра, девятого октября, проведут во всех регионах страны, в Башкортостане – с 10:00 до 11:00 по местному времени.

Во время тестирования запустят электросирены и громкоговорители на срок до трех минут, а также проведут замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

Если вы услышали звук сирены, необходимо:

– сохранять спокойствие и не паниковать;

– включить телевизор – любой общедоступный канал – или радио и прослушать информационное сообщение.

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