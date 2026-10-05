В Башкортостане продавцов сигарет и вейпов начнут лишать лицензий

Документ расширяет перечень видов деятельности, на которые распространяются правила отзыва лицензий.

Если раньше лицензий на торговлю такой продукцией лишали в основном производителей и импортеров, то теперь правила распространяются и на розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией.

Отзывать лицензии будут за:

– продажу несовершеннолетним:

– неоднократные нарушения ограничений, установленных законом об охране здоровья граждан;

– оборот продукции без обязательной маркировки;

– отказ от передачи сведений в государственную информационную систему мониторинга;

– незаконное использование товарных знаков и запатентованных решений;

– несоблюдение лицензионных требований, установленных законом.

Новые правила будут вступать в силу в три этапа: с первого марта 2027 года, с первого сентября 2027 года и с первого марта 2028 года.