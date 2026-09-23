Мэрия Уфы выпустила памятку на случай атаки БПЛА

Администрация Уфы опубликовала памятку на случай атаки беспилотников.

Итак, при атаке БПЛА следует:

– в здании – отойти от окон и спуститься с верхних этажей, не пользуясь лифтом;

– на улице – выйти из транспорта, найти укрытие (подземный переход или паркинг, подъезд, подвал). Не бежать по прямой.

Если рядом с вами взрыв – падайте на землю и прячьтесь за преградой. Не вставайте – ползите или перекатывайтесь.

Если обнаружили беспилотник:

– не подходите;

– не пользуйтесь телефоном рядом;

– отойдите по крайней мере на 100 метров и сообщите о находке по номеру 112.

Также напомнили, что снимать последствия атаки категорически запрещено.