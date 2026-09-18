Выборы-2026: в Уфе открылись избирательные участки

В Башкортостане с 18 по 20 сентября также пройдут выборы в Госсобрание, горсовет Уфы и ряд сельсоветов.

Отдать свой голос за кандидатов можно в течение трех дней с 8:00 до 20:00.

Как сообщили в мэрии, в Уфе сформировано семь территориальных избирательных комиссий и действует 451 участковая избирательная комиссия, в том числе 27 УИК в местах временного пребывания граждан: лечебных учреждениях, на железнодорожном вокзале, в исправительном центре и следственном изоляторе.

Также работают две УИК для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: в Доме творчества инвалидов при Республиканском центре народного творчества и на площадке Уфимского медицинского колледжа.