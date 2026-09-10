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В Башкортостан вслед за зубрами могут завезти и лошадь Пржевальского

Ко второй половине прошлого века лошадей Пржевальского в дикой природе не осталось, они сохранились только в неволе. Сейчас осуществляются программы по их реинтродукции.

Фото: Центр реинтродукции лошади Пржевальского при Оренбургском государственном природном заповеднике

Сегодня, 10 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что на заседании рабочей группы отделения Русского географического общества обсуждали опыт коллег из Оренбургской области, которые занимаются реинтродукцией лошади Пржевальского.

Глава региона отметил, что в Башкортостане есть все условия для реализации аналогичной инициативы и этот вопрос проработают.

Популяция зубров в Башкортостане насчитывает уже 33 особи, включая семь телят, которые родились тут.

«Мы затевали его как научный – всю нашу работу сопровождают ученые УФИЦ РАН. Но это еще и мощный импульс для развития туризма. Посмотреть зубров в Мурадымовское ущелье приезжают со всей республики и из других регионов. Для удобства мы оборудовали смотровую площадку, откуда можно наблюдать за величественными животными.

Напомню, что идея разведения зубров в Башкортостане родилась не на пустом месте. Когда-то эти прекрасные звери обитали на территории нашей республики. Теперь мы возвращаем природе долги», – сообщил Радий Хабиров.

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