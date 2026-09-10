Под Уфой построят гостиницу за 221 млн рублей

Компания «ТриА Девелопмент» заключил с региональным правительством соглашение о защите и поощрении инвестиций.
Инвестор планирует построить в Уфимском районе придорожную гостиницу «ТриА Уфа Север».
Она будет рассчитана на 45 номеров, два из которых будут предназначены для маломобильных гостей. В перспективе в штате будут трудиться 16 сотрудников. Объем инвестиций оценивается в 221,3 млн рублей.
Также на территории комплекса запустят кафе с блюдами моментальной выдачи, которые благодаря акустической заморозке будут сохранять свежесть и структуру.
Соглашение о защите и поощрении инвестиций гарантирует инвестору получение господдержки –налоговые льготы и возможность аренды земельного участка без проведения торгов.
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