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Под Уфой построят гостиницу за 221 млн рублей

Компания «ТриА Девелопмент» заключил с региональным правительством соглашение о защите и поощрении инвестиций.

Рендер опубликовало правительство Башкортостана

Инвестор планирует построить в Уфимском районе придорожную гостиницу «ТриА Уфа Север».

Она будет рассчитана на 45 номеров, два из которых будут предназначены для маломобильных гостей. В перспективе в штате будут трудиться 16 сотрудников. Объем инвестиций оценивается в 221,3 млн рублей.

Также на территории комплекса запустят кафе с блюдами моментальной выдачи, которые благодаря акустической заморозке будут сохранять свежесть и структуру.

Соглашение о защите и поощрении инвестиций гарантирует инвестору получение господдержки –налоговые льготы и возможность аренды земельного участка без проведения торгов.

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