Тепло и пасмурно: погода в Уфе 7-11 сентября

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе эта рабочая неделя начнется с теплых и бессолнечных дней, к середине температура понизится, но в следующие выходные снова будет больше +20°.

Понедельник, 7 сентября: до +26°, облачно, временами дождь, в ночь на вторник – +11°, без осадков.

Вторник, 8 сентября: до +25°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +11°, дождь.

Среда, 9 сентября: до +19°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +8°, без осадков.

Четверг, 10 сентября: до +17°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +8°, без осадков.

Пятница, 11 сентября: до +20°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +9°, без осадков.