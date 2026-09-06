Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Тепло и пасмурно: погода в Уфе 7-11 сентября

Сентябрь этого года пока что мало чем отличается от августа: после короткого похолодания в Уфе закрепилась теплая погода с редкими дождями. Рассказываем, что обещают синоптики на ближайшую рабочую неделю.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе эта рабочая неделя начнется с теплых и бессолнечных дней, к середине температура понизится, но в следующие выходные снова будет больше +20°.

Понедельник, 7 сентября: до +26°, облачно, временами дождь, в ночь на вторник – +11°, без осадков.

Вторник, 8 сентября: до +25°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +11°, дождь.

Среда, 9 сентября: до +19°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +8°, без осадков.

Четверг, 10 сентября: до +17°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +8°, без осадков.

Пятница, 11 сентября: до +20°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +9°, без осадков.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: