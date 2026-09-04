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В Башкортостане еще 110 населенных пунктов обеспечат мобильным интернетом

В регионе продолжается работа по обеспечению отдаленных территорий мобильным интернетом и устойчивой связью. Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о планах до конца года в этой сфере.

По словам главы республики, до конца 2026 года обеспечат интернетом и связью еще 110 населенных пунктов.

Более 50 из них – по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0», по которому в селах и деревнях, где живут от 100 до 1000 человек, устанавливают современное телекоммуникационное оборудование. Всего по этой программе мы обеспечили связью уже более 350 населенных пунктов республики.

«Добавлю, что высокоскоростным мобильным интернетом у нас обеспечены 92% жителей республики. Вместе с операторами связи мы системно работаем над тем, чтобы их число увеличивалось», – сообщил Радий Хабиров.

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