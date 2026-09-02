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Банк России внес еще 5 компаний из Башкортостана в черный список

В первом полугодии 2026 года Центробанк усмотрел признаки нелегальной деятельности в нескольких организациях республики.

Всего за этот период черный список пополнили пять компаний, зарегистрированных в Башкортостане.

Все они неправомерно выдавали гражданам займы и квалифицированы как нелегальные кредиторы. В их числе компании, которые называли себя кредитными потребительскими кооперативами и ломбардом, хотя не состоят в официальных реестрах Банка России. Офисы нелегалов располагались в Уфе, Туймазах и Белебее.

Представитель отделения Банка России по Башкортостану Наиль Габидуллин пояснил, что для того, чтобы вести деятельность на финансовом рынке нашей страны, необходимо получить разрешение Центробанка.

«Проверить легальность работы финансовой организации можно в справочнике на сайте регулятора. Если компании там нет, скорее всего, она работает вне закона и иметь с ней дела опасно. Например, нелегальные кредиторы могут начислять заемщику завышенные проценты за пользование займом или в буквальном смысле выбивать долги в случае просрочки», – сообщил он.

В целом по стране за январь-июнь выявлено 2,9 тыс. проектов с признаками нелегальной деятельности. В основном это черные кредиторы и финансовые пирамиды.

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