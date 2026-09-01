В Уфе состоялось техническое открытие улицы Пугачева

Сегодня, первого сентября, утром открыли движение по четырем полосам улицы Пугачева – от Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с Генерала Рыленко. Строительство дороги завершили досрочно.

Как ожидается, полностью объект сдадут в День Республики – 11 октября. Все оставшиеся работы участников дорожного движения не коснутся.

На открытии вице-премьер правительства Башкортостана Рустем Газизов назвал реконструкцию одним из самых масштабных инфраструктурных проектов, реализованных в республике за последнее время.

Она подразумевала переустройство почти 20 км инженерных сетей, укладку 350 000 кубических метров песчано-гравийной смеси, использование 30 тыс. тонн асфальта. Проект включает не только проезжую часть, но и создание современной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.