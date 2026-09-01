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В Уфе состоялось техническое открытие улицы Пугачева

Реконструкция улицы Пугачева в рамках масштабного проекта по комплексной застройке территории «Южные ворота» стала настоящим долгостроем. Любые перекрытия на ней существенно портят жизнь всем, кому каждый день приходится ездить в город.

Фото: администрация Уфы

Сегодня, первого сентября, утром открыли движение по четырем полосам улицы Пугачева – от Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с Генерала Рыленко. Строительство дороги завершили досрочно.

Как ожидается, полностью объект сдадут в День Республики – 11 октября. Все оставшиеся работы участников дорожного движения не коснутся.

На открытии вице-премьер правительства Башкортостана Рустем Газизов назвал реконструкцию одним из самых масштабных инфраструктурных проектов, реализованных в республике за последнее время.

Она подразумевала переустройство почти 20 км инженерных сетей, укладку 350 000 кубических метров песчано-гравийной смеси, использование 30 тыс. тонн асфальта. Проект включает не только проезжую часть, но и создание современной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.

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