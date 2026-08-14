В Уфе резко похолодает

На Урал смещается циклон с северо-западных районов России, а это означает, что в скором времени погода в Башкортостане испортится.
Как сообщает Башгидромет, в циркуляции циклона с сегодняшнего дня, 14 августа, в большинстве районов республики пройдут дожди от небольших до умеренных, местами с грозами. По юго-востоку республики существенных осадков не ожидается.
В тыловой части этого циклона на Европейскую часть России будет проникать холодная воздушная масса. Температура воздуха в Башкортостане ночью будет понижаться до +4°, +9°, днем до +13°, +18°. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 3-5°.
В Уфе в субботу и воскресенье температура понизится до +16°, +14° днем соответственно, солнце спрячется, пойдут дожди. Долго, впрочем, похолодание не продлится: с середины следующей недели Гидрометцентр России снова обещает +25° и солнце.
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