В Уфе резко похолодает

Как сообщает Башгидромет, в циркуляции циклона с сегодняшнего дня, 14 августа, в большинстве районов республики пройдут дожди от небольших до умеренных, местами с грозами. По юго-востоку республики существенных осадков не ожидается.

В тыловой части этого циклона на Европейскую часть России будет проникать холодная воздушная масса. Температура воздуха в Башкортостане ночью будет понижаться до +4°, +9°, днем до +13°, +18°. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 3-5°.

В Уфе в субботу и воскресенье температура понизится до +16°, +14° днем соответственно, солнце спрячется, пойдут дожди. Долго, впрочем, похолодание не продлится: с середины следующей недели Гидрометцентр России снова обещает +25° и солнце.