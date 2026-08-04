В Башкортостане хотят строить больше логистических парков

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров отметил, что в Башкортостане «наблюдается недостаточная обеспеченность складскими площадями. По данному показателю республика отстает от ведущих регионов России. По итогам прошлого года общий объем действующей качественной складской недвижимости составил 673 тыс. кв. м. Для сравнения, в Свердловской области этот показатель составил 2,6 млн кв. м».

Сократить отставание в этой области предлагают строительством больших логистических парков. министр торговли и услуг Башкортостана Константин Климин подчеркнул, что их появление позволит нарастить складские мощности, повысить эффективность транспортных потоков и обеспечить более стабильные условия для оптовых и розничных предприятий.

Логистический парк по замыслу – это не просто складская площадка, а полноценная экосистема. На его территории, помимо складов и распределительных центров, разместятся административные здания, объекты общественного питания, гостиницы, а также транспортная, инженерная и коммунальная инфраструктура. Такой подход позволит развивать вспомогательные направления и обеспечит комплексное обслуживание всех участников рынка.