В центре Уфы перекроют несколько улиц

В четверг, 30 июля, с 130:30 до 19:30, а также в субботу, первого августа, с 8:30 до 14:30 будут перекрыты:

– улица Пушкина на участке от Цюрупы до Ленина;

– улица Советская на участке от Заки Валиди до Октябрьской Революции.

Ограничения связаны с подготовкой и проведением в районе Советской площади традиционной церемонии вручения дипломов выпускникам Уфимского юридического института МВД России.