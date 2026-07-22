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В центре Уфы перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В четверг, 30 июля, с 130:30 до 19:30, а также в субботу, первого августа, с 8:30 до 14:30 будут перекрыты:

– улица Пушкина на участке от Цюрупы до Ленина;

– улица Советская на участке от Заки Валиди до Октябрьской Революции.

Ограничения связаны с подготовкой и проведением в районе Советской площади традиционной церемонии вручения дипломов выпускникам Уфимского юридического института МВД России.

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