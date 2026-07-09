На лучшей вакансии июля в Уфе предлагают от 200 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий июля в Уфе выглядит следующим образом:

1. Менеджер по продажам логистических услуг в ПЭК. Предлагаемая зарплата – 101-118 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель категории Е в «Техпрогресс» (обслуживание и аренда спецтехники). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер активных продаж в «Точка Банк». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

4. Невролог в «КТЕ Уфа». Предлагаемая зарплата – 90-150 тыс. рублей в месяц.

5. Автокурьер на автомобиле во «Вкусвилл». Предлагаемая зарплата – от 90 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 250 тыс. рублей в месяц (хирург-проктолог); в Казани – от 200 тыс. рублей в месяц (акушер-гинеколог); в Москве – от 350 тыс. рублей в месяц (заведующий отделением анестезиологии-реанимации).