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В Уфе на время ремонта перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С сегодняшнего дня, девятого июля, и по 31 июля в районе памятника Салавату Юлаеву будет полностью перекрыт проезд по дублеру улицы Набережной, закрыты тротуар между дублером и Набережной и тротуар на южном склоне.

Также до 25 ноября перекрыли одну полосу улицы Дмитрия Донского возле здания №69.

С 20 июля по 20 августа перекроют одну полосу по улице Менделеева возле здания №25.

Ограничения связаны с ремонтными и благоустроительными работами.

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