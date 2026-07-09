В Уфе на время ремонта перекроют несколько улиц

С сегодняшнего дня, девятого июля, и по 31 июля в районе памятника Салавату Юлаеву будет полностью перекрыт проезд по дублеру улицы Набережной, закрыты тротуар между дублером и Набережной и тротуар на южном склоне.

Также до 25 ноября перекрыли одну полосу улицы Дмитрия Донского возле здания №69.

С 20 июля по 20 августа перекроют одну полосу по улице Менделеева возле здания №25.

Ограничения связаны с ремонтными и благоустроительными работами.